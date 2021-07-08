Türk dostu gazeteciye suikast

Hollanda
'nın en ünlü televizyoncusu olan Peter de Vries
, Amsterdam
'da sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Türk ve Müslüman dostu olan Vries, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. 4 kurşun isabet eden ve başından ağır yaralanan Vries yaşam mücadelesi verirken, polis biri Hollandalı diğeri Polonyalı iki kişinin tutuklandığını açıkladı. Polis adliye muhabirliği yapan Peter de Vries, özellikle Müslümanlara, Türklere ve göçmenlere yakınlığıyla bilinen bir isimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a karşı hakaretlerde, "Bizim kralımıza hakaret etseler, hoşumuza gider miydi?" diye soran Vries, Müslümanlara ve göçmenlere destek vermek için de Arapça 'Hoşgeldiniz- Merhaban' yazılı tişört bile giymişti.