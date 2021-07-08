Türkiye lider olma yolunda

İngıltere merkezli "Drone Wars
" isimli savunma sanayii haber platformunda yayınlanan analizde, "Türk yapımı insansız hava araçları kendilerini sahada kanıtladı" ve "Türkiye
artık insansız hava aracı piyasasında lider olma yolunda" değerlendirmeleri yapıldı. Analizde Türkiye'nin, sektördeki ABD ve İsrail
tekelini yıktığı yorumu da yer aldı. Bayraktar TB2
örnek gösterilerek, Libya
'da, Suriye
'de ve Dağlık Karabağ
'daki üstün başarının altı çizildi. İngiltere
Savunma Bakanı Ben Wallace
'ın hazırladığı raporda Bayraktar TB2'leri örnek gösterdiği hatırlatıldı. "Türkiye süper güç olma yolundayken, Avrupalılar, uyuyor olmaktan utanmalılar" denildi.