Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye lider olma yolunda
Giriş Tarihi: 8.7.2021

Türkiye lider olma yolunda

Türkiye lider olma yolunda
İngıltere merkezli "Drone Wars" isimli savunma sanayii haber platformunda yayınlanan analizde, "Türk yapımı insansız hava araçları kendilerini sahada kanıtladı" ve "Türkiye artık insansız hava aracı piyasasında lider olma yolunda" değerlendirmeleri yapıldı. Analizde Türkiye'nin, sektördeki ABD ve İsrail tekelini yıktığı yorumu da yer aldı. Bayraktar TB2 örnek gösterilerek, Libya'da, Suriye'de ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarının altı çizildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın hazırladığı raporda Bayraktar TB2'leri örnek gösterdiği hatırlatıldı. "Türkiye süper güç olma yolundayken, Avrupalılar, uyuyor olmaktan utanmalılar" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye lider olma yolunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA