Batı Trakyalılar sokağa iniyor

YUNANİSTAN
'IN Batı Trakya
Türk Azınlığı'na yönelik sindirme politikaları sürüyor. Son olarak Batı Trakya'da, İskeçe Türk Birliği
'nin (İTB), "Yunan mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararlarına adaptasyonu"na yönelik yasal düzenlemeden sonra resmi statüsünün iadesi için açtığı dava, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nce reddedildi. Yunanistan'ın 'Batı Trakya'da Türk yoktur' politikasının bir yansıması olarak nitelendirilen bu karar, tepkiyle karşılandı. Batı Trakya Türkleri, yarın tepki yürüyüşü düzenleyecek.