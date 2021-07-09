Bilim insanları uzaylıların nerede olduğunu buldu!

Bilgisayar simülasyonları uzaydaki birçok gizemi çözmeye yardım ediyor. Mesela geçtiğimiz günlerde süper kütleli bir kara deliğin galaktik tsunamilere neden olabileceği yapılan simülasyon sayesinde bulunmuştu. ABD'li bilim insanları uzaylılarla ilgili bir çalışmaya imza attı.
Araştırma ekibi uzaylı yaşamın evrene nasıl yayılabileceğini belirlemek için bir simülasyon oluşturdu. Dünya dışı bir uygarlığın normal bir hızla hareket edebilen gemiler kullandıklarını varsaydılar. Simülasyonda bir geminin yaşanılabilir bir gezegene geldikten 100 bin yıl sonra bir koloni oluşturduğu ortaya çıktı. Koloni daha sonra menzili içinde yer alan başka bir gezegene kendi gemisiyle gidebilmeye başlıyor.
Sonuçlar koloni dalgasının başladığını ve hızının giderek arttığını gösteriyor. Uzay gemileri normal bir hızla yolculuk etse bile, galaksi 1 milyar yıl içinde tamamen koloni haline gelebiliyor. 1 milyar yıl uzun bir süre, ancak Samanyolu'nun 13 milyar yaşında olduğunu düşündüğümüz zaman, 1 milyar yıl gök adanın ömrünün küçük bir dilimine denk geliyor.
Bilim insanları bu durumdan yola çıkarak, uzaylı medeniyetinin Samanyolu'nun merkezinde aranması gerektiğini belirtiyor. Sonuç olarak bir medeniyetin hızlı şekilde çoğaldığı en muhtemel noktalar, galaksinin merkezi veya merkeze yakın noktalar. Uzmanlar Samanyolu'nun merkezinde en eski gezegenlerin ve sistemlerin olduğunu ve dünya dışı yaşamın ortaya çıkması için daha fazla zaman sağladığını düşünüyor.
PEKİ MEDENİYETLER BU ŞEKİLDE YAYILABİLİYORSA NEDEN ŞİMDİYE KADAR UZAYLILARLA KARŞILAŞMADIK?
Bilim insanları yaptığı açıklamada, uzaylı medeniyetlerin insanlara ulaşmadan önce yok olmuş olabileceğini, daha gelişme aşamasında olduklarını veya kendilerini insanlardan gizlediklerini düşünüyor.