Bilim insanları uzaylıların nerede olduğunu buldu!

Bilgisayar simülasyonları uzaydaki birçok gizemi çözmeye yardım ediyor. Mesela geçtiğimiz günlerde süper kütleli bir kara deliğin galaktik tsunamilere neden olabileceği yapılan simülasyon sayesinde bulunmuştu. ABD'li bilim insanları uzaylılarla ilgili bir çalışmaya imza attı.

Araştırma ekibi uzaylı yaşamın evrene nasıl yayılabileceğini belirlemek için bir simülasyon oluşturdu. Dünya dışı bir uygarlığın normal bir hızla hareket edebilen gemiler kullandıklarını varsaydılar. Simülasyonda bir geminin yaşanılabilir bir gezegene geldikten 100 bin yıl sonra bir koloni oluşturduğu ortaya çıktı. Koloni daha sonra menzili içinde yer alan başka bir gezegene kendi gemisiyle gidebilmeye başlıyor.