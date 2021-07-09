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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Çim biçerken uçak çarptı

Çim biçerken uçak çarptı
Kanada'nın Quebec bölgesinde çim biçerken uçağın çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Geçen pazartesi günü yaşanan olayda, piste iniş yapmak için alçalan Tessier türü bir uçak Saint-Esprit uçak pistinin yanındaki yeşil alanda traktörle çimleri biçen kimliği açıklanmayan 27 yaşındaki kadına çarptı. Olayda ağır şekilde yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının piste bakım sağlayan bir şirkette çalıştığı, pilotun ise olayda yaralanmadığı fakat kaza sonrası şoka girdiği belirtildi. DIŞ HABERLER
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Çim biçerken uçak çarptı
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