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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Miami’de çöken binadan 8 ceset daha çıktı

Miami’de çöken binadan 8 ceset daha çıktı
ABD'nın Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında bilanço artıyor. Ekiplerin 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, 86 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarında 14'üncü günün geride kaldığını, bundan sonra enkazda canlı insan bulma ihtimali olmadığını ifade ederek arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. DIŞ HABERLER
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Miami’de çöken binadan 8 ceset daha çıktı
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