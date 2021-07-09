Miami’de çöken binadan 8 ceset daha çıktı

ABD
'nın Florida
eyaletine bağlı Miami Beach
'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında bilanço artıyor. Ekiplerin 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Miami
-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava
, 86 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarında 14'üncü günün geride kaldığını, bundan sonra enkazda canlı insan bulma ihtimali olmadığını ifade ederek arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. DIŞ HABERLER