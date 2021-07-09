Tuzlu su corona virüse iyi gelir diye herkese sıktılar! Son Dakika Haberi: Yeni bir corona virüsü salgını ortaya çıktı!

Son Dakika Haberi… Aralık 2019'dan bu yana, Çin'in Hubei Eyaletinin başkenti Wuhan’da ortaya çıkan, corona virüsü COVID-19'un neden olduğu atipik pnömoni salgın, dünya geneline yayıldı. Yayılma ile birlikte birçok yanlış bilgi de virüs gibi yayılmaya başladı. Özellikle de tuzlu su içmek ve tuzlu su gargarasının corona virüsüne iyi geldiği iddia edildi. SARS ile karşılaştırıldığında, COVID-19 salgınının menzili çok daha geniş olarak karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar dünya genelinde, yayılımı engellemekten çok corona virüsü belirtileri ve tedavisi ile ilgili birçok uzman isim açıklama yaptı. Teyit edilmemiş ya da söylentiden ibaret olan çok fazla iddia da ortaya atılıyor. Virüsün çıktığı günden bu yana tuzlu su ya da tuzlu gargarası corona virüse iyi gelir mi sorusu en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Ancak, bu durumun aksini kanıtlayan dehşet verici bir son dakika haberi geldi.

Güney Kore'de, tuzlu su ile gargaranın boğaza iyi geldiği yönünde haberler üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Koreli sağlık görevlileri konuyla ilgili yeni gelişmeyi flaş açıklama olarak duyurdu ve insanları tuzlu spreyi ile ilgili uyardı. Seul'ün güneyindeki Gyeonggi Eyaletinde bulunan Seongnam kentinde bir kilisede, papaz ve karısı da dahil olmak üzere altı kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kilise daha sonra tuzlu su uygulamasına geçti. Üyeler, virüsün yayılmasını önlediğine inandıkları için bu uygulamayı başlattıklarını söylediler. Bu spreyi herkesin ağzına sıktılar.

Ancak kısa bir süre sonra dehşet verici gerçek ortaya çıktı. Tuzlu su nedeniyle yeni bir salgının ortaya çıktığı bildirildi.

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İşte yaşanan ve büyük bir ihmalin neden olduğu salgına ilişkin detaylar…