Tuzlu su corona virüse iyi gelir diye herkese sıktılar! Son Dakika Haberi: Yeni bir corona virüsü salgını ortaya çıktı!

Güney Kore'de, tuzlu su ile gargaranın boğaza iyi geldiği yönünde haberler üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Koreli sağlık görevlileri konuyla ilgili yeni gelişmeyi flaş açıklama olarak duyurdu ve insanları tuzlu spreyi ile ilgili uyardı. Seul'ün güneyindeki Gyeonggi Eyaletinde bulunan Seongnam kentinde bir kilisede, papaz ve karısı da dahil olmak üzere altı kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kilise daha sonra tuzlu su uygulamasına geçti. Üyeler, virüsün yayılmasını önlediğine inandıkları için bu uygulamayı başlattıklarını söylediler. Bu spreyi herkesin ağzına sıktılar.
Ancak kısa bir süre sonra dehşet verici gerçek ortaya çıktı. Tuzlu su nedeniyle yeni bir salgının ortaya çıktığı bildirildi.
VİRÜS 129 KİŞİYE BULAŞINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: PAPAZ ÖZÜR DİLEDİ
İşte yaşanan ve büyük bir ihmalin neden olduğu salgına ilişkin detaylar…
Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, kilise üyeleri aynı püskürtme başlığını kullanarak her üyenin ağzına tuzlu su sıktı. Tuzlu suyun, corona virüse karşı bir önlem olduğunu düşünüyorlardı. Ancak, aynı püskürtme şişesinin başlığını düzgün bir şekilde dezenfekte etmeden kullandıkları için Güney Kore'deki bir kilisede yeni bir corona virüsü salgını ortaya çıktı.
Bu virüsün yayılmasını kaçınılmaz kıldı. Güney Koreli sağlık yetkilileri tarafından, kilise üyelerinin, bunu tuzlu suyun virüsü öldürdüğüne dair bir bilgiden dolayı yaptıkları söylendi.
Sadece 'Kim' olarak tanımlanan kilisenin papazı, Güney Kore'de hizmet veren Yonhap Haber Ajansı ile yaptığı telefon görüşmesinde kilise üyelerinin kitlesel enfeksiyonuna neden olduğu için özür diledi ve kriz bittikten sonra emekli olmayı planladığını da sözlerine ekledi.
Yonhap, "Olanlar için çok üzgünüm. Tüm sorumluluğu alacağım" dedi.
Sırf bir tuzlu su uygulaması yüzünden corona virüsü bölgede 129 kişiye bulaştı.
Pazartesi günü, Güney Kore 76 yeni vakanın ilan edilmesinden bir gün sonra, son 24 saat içinde 74 vaka daha bildirdi.
Rakamlar, yaklaşık 25 gün içinde yeni enfeksiyonlarda günlük en düşük artış olsa da, kilisedeki bu uygulama nedeniyle daha fazla insanın virüse yakalanmış olabileceğinden endişe ediliyor.