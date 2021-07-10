52 kişi yanarak can vermişti… Bangladeş’teki yangın faciasında flaş gelişme

Han, olayı "cinayet" olarak nitelendirerek sorumluların cezalandırılacağını ifade etti. Yangında, fabrikada mahsur kalan 52 kişi hayatını kaybederken en az 50 kişi yaralandı.

Fabrikanın çıkış kapılarının içeriden kilitli olmasının, çalışanların dışarıya çıkmasını engelleyerek ölü sayısını yükselttiği ifade ediliyor. Fabrikada kaç kişinin mahsur kaldığı ve kaç kişinin kayıp olduğu açıklanmadı.