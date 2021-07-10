ABD ve Fransa Pentagon’da bir araya geldi: İmzalar atıldı

Açıklamada, görüşmede Orta Doğu ve Afrika'da iki ülke arasındaki iş birliğinin de ele alındığı belirtilerek "Bakan Austin, Ulusal Savunma Stratejisi de dahil olmak üzere, gözden geçirilen stratejik konularda Fransa ve diğer NATO müttefikleri ile istişarelere devam etmeyi taahhüt etti." ifadesi kullanıldı.