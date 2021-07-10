Avrupalılara göre AB’de yargı bağımsız değil

Avrupa Birliği Komisyonu
'nun yaptırdığı anket, AB vatandaşları arasında yargının bağımsız olduğu algısında bir iyileşme olmadığını ortaya koydu. Alman DW ajansındaki habere göre 27 AB ülkesinde 29 Mart - 9 Nisan 2021 arasında 25 bin 827 kişi ile anket gerçekleştirildi. AB ülkelerinin yarıya yakınında vatandaşların yargı bağımsızlığıyla ilgili düşünceleri olumsuz yönde değişti. Ankete katılanların yüzde 54'ü ülkelerindeki yargı sistemini "mahkemelerin ve yargıçların bağımsızlığı bakımından" iyi olarak niteledi. Yüzde 35'lik bir kesim ise yargı bağımsızlığını kötü olarak nitelendirdi.