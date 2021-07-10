Doğum gününde korkunç ölüm! Şarkı söylediği sırada…

Rusya'da, izleyenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte bir karaoke mekanına giden 35 yaşındaki Tatiana Pokhorenko, sahneye çıkarak şarkı söylemeye başladı.
ÖLÜM, DOĞUM GÜNÜNDE GELDİ
Işıklı dev sahnede eğlenen Pokhorenko'nun, doğum günü eğlencesi ise korkunç bir sonla bitti.
Mekanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 35 yaşındaki genç kadın, sahne üzerinde asılı duran dev ekranların kurbanı oldu.
Eğlenceye eşlik eden, şarkının ritmine göre yükselip alçalan ekran, son olarak yukarı çıktı.
O sırada teknik bir arıza yaşanmasıyla 220 kilogramlık dev ekran büyük bir hızla altında şarkı söyleyen Pokhorenko'nun üzerine düştü.
Mekanda bulunan insanların yardıma koşmasına rağmen yüzlerce kilonun altında kalan genç kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Eğlence mekanında dehşet! Genç kadının korkunç ölümü kamerada...
Korkunç olay ise, anbean kameralara yansıdı.