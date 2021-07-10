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Giriş Tarihi: 10.7.2021 09:24

Endonezya’da 6,2’lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı verildi

AA
Endonezya’da 6,2’lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı verildi

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda 6,2'lik bir deprem meydana geldi. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre denizin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 07.43'te deniz yüzeyinin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Malonguane kentinin 112 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Sarsıntının Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud bölgesinde hissedildiği bildirildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Endonezya’da 6,2’lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı verildi
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