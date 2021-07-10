Haiti liderini yabancı suikast timi öldürdü

Haiti
Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde öldürülmesi uluslararası krize dönüşüyor. 11 milyon nüfuslu Karayipler ülkesindeki suikastı düzenleyen şüphelilere yönelik operasyonda 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı gözaltına alındı. Şüpheliler den silahlı 11 kişi, zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandı. Kolombiya
Savunma Bakanlığı gözaltına alınan Kolombiyalıların eski asker olabileceğini açıkladı. Moise suikastının, toplamda 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığı kaydedildi. Kaçak durumdaki 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Saldırıda yaralanan First Lady Martine'nin tedavisi ise Florida'da sürüyor.