İtalya’da son 24 saatte bin 400 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı.

BİN 400 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 208 bin 419 koronavirüs testi yapıldığı ve bin 400 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 269 bin 891'e ulaştığı kaydedildi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 768'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 763 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 41 bin 15 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 8 kişi azalarak 161'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 56 milyon 917 bin 775 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 23 milyon 206 bin 691 kişiye aşının her iki dozu yapıldı