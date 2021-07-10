Savaş alanına dönen Haiti’de korkunç görüntüler! Suikast zanlılarını böyle sürüklediler!

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastın ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a yükseldi. Bölge basınında çıkan habere göre, güvenlik güçlerinin ülke genelinde sürdürdüğü operasyonlarda iki kişi daha gözaltına alındı.
Haiti polisi, kaçak olduğunu düşündükleri 6 kişinin arandığını kaydederek halktan saldırganların bulunması için polisle iş birliği yapmasını istedi.
Polisin iş birliği çağrısının ardından savaş alanına dönen ülkede, kan donduran görüntüler geldi. Sokakların birbirine girdiği ülkede, iki Kolombiyalı zanlının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Haiti'de halk Devlet Başkanı Jovenel Mose'u öldüren zanlıları sokaklarda sürüklendi!
İki Kolombiya asıllı zanlı, halatlarla birbirine bağlanarak sokaklarda sürüklendi. Kanlar içinde kalan zanlılar, çığlıklar atan kalabalık tarafından adeta linç edildi.Haiti Devlet Başkanı suikastı ile ilgili dikkat çeken detay: Kimlikleri şoke etti