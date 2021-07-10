Savaş alanına dönen Haiti’de korkunç görüntüler! Suikast zanlılarını böyle sürüklediler!

ZANLILAR BÖYLE SÜRÜKLENDİ

Yetkililer, ele geçirilen şüphelilerin Kolombiya vatandaşı olduğunu belirterek böylece operasyonda 17'si Kolombiyalı ve ikisi Haiti asıllı ABD vatandaşı olmak üzere toplam 19 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.