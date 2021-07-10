Son dakika: Alev hortumu böyle görüntülendi! Korku dolu bekleyiş sürüyor...

ALEV HORTUMU GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Kaliforniya bölgesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli esen rüzgar sebebiyle alevlerin arasında hortum meydana geldi. Hortum, ABD Orman Hizmetleri tarafından yakından görüntülendi.

Yetkililer, Perşembe günü yaptığı açıklamada "Bu, itfaiyecilerin karşılaştığı aşırı yangın davranışı türüdür. Bu video, 29 Haziran Salı günü orman yangını sırasında Klamath Ulusal Orman Denetçisi Rachel Smith tarafından çekildi" dedi.

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