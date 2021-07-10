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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Alev hortumu böyle görüntülendi! Korku dolu bekleyiş sürüyor...
Giriş Tarihi: 10.7.2021 11:18 Son Güncelleme: 10.7.2021 11:21

Son dakika: Alev hortumu böyle görüntülendi! Korku dolu bekleyiş sürüyor...

DHA
Son dakika: Alev hortumu böyle görüntülendi! Korku dolu bekleyiş sürüyor...

Son dakika haberine göre; Kuzey Kaliforniya bölgesinde aşırı sıcaklıklar sebebiyle çıkan ve 42 bin kilometre alanı küle çeviren yangında alev hortumu görüntülendi.

ABD Orman Hizmetleri, Kuzey Kaliforniya bölgesinde aşırı sıcaklıklar sebebiyle devam eden orman yangını söndürme çalışmaları sırasında, alevlerin arasından rüzgarla birlikte oluşan 'alev hortumu' yakından görüntüledi

42 BİN KM YANDI.

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarında yaklaşık 42 bin kilometre kare alan yandı. Yetkililer, Kaliforniya eyaletinin çeşitli yerlerinde devam eden yangınların yüzde 70'inin kontrol altına alındığını açıkladı.

ALEV HORTUMU GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Kaliforniya bölgesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli esen rüzgar sebebiyle alevlerin arasında hortum meydana geldi. Hortum, ABD Orman Hizmetleri tarafından yakından görüntülendi.

Yetkililer, Perşembe günü yaptığı açıklamada "Bu, itfaiyecilerin karşılaştığı aşırı yangın davranışı türüdür. Bu video, 29 Haziran Salı günü orman yangını sırasında Klamath Ulusal Orman Denetçisi Rachel Smith tarafından çekildi" dedi.

ABD'de orman yangınında korkutan görüntü! Dev alev hortumu kamerada

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Son dakika: Alev hortumu böyle görüntülendi! Korku dolu bekleyiş sürüyor...
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