34 günlük araştırma sonucunda bulundu: Cam Ahtapot...

TEK GÖRÜNÜR ÖZELLİKLERİ...

Falkor araştırma gemisiyle yapılan seferde 30 bin kilometre karelik okyanus tabanını haritalayan bilim insanları, tek görünür özellikleri optik siniri, göz küreleri ve sindirim sistemi olan neredeyse şeffaf cam ahtapotun iki nadir görüntüsünü yakaladı.