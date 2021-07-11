ABD ekonomik kara listeye almıştı! Çin'den yeni hamle...

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, Çin şirketlerini kara listeye almasına ilişkin adımı, "Çinli teşebbüslerin mantıksız olarak sindirilmesi ve uluslararası ekonomik ile ticari kuralların ciddi ihlali" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Çin şirketlerinin yasal haklarının ve çıkarlarının kesin olarak korunması için gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.

34 ÇİN ŞİRKETİ KARA LİSTEYE ALINMIŞTI

ABD Ticaret Bakanlığından, 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, ABD'nin dış politikasına ve ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaları veya dahil olma riskleri nedeniyle 34 Çin şirketinin kara listeye alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, bu şirketlerin 14'ünün Çin merkezli olduğu ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar, Kazaklar ve Müslüman azınlık grupların üyelerine karşı baskı, toplu gözaltı ve yüksek teknolojili gözetim uygulamalarına imkan sağladıkları aktarılmıştı.

Söz konusu 34 şirketten 5'inin ise Çin'in askeri modernizasyon programlarını doğrudan desteklediği vurgulanan açıklamada, 8 şirketin, ABD mallarının İran'a ihracatını kolaylaştırdıkları, 6 şirketin, Rus askeri programlarını ilerletmek amacıyla ABD menşeli elektronik bileşenlerin tedarikini sağladıkları ve 1 şirketin de Rusya'da askeri bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye alındığı kaydedilmişti.