ABD kavruluyor! Aşırı sıcaklar yangına sebep oldu

CALİFORNİA'NIN BİRÇOK BÖLGESİNDE SICAKLIK REKOR SEVİYELERE YÜKSELDİ

Ulusal Hava Servisi, tehlikeli koşulların ısıyla ilgili hastalıklara neden olabileceği konusunda uyardı.

Bölgede ayrıca elektrik kesintilerini önlemek için bir dizi önlem alındı.

Güney California'daki Palm Springs, dün 49 dereceyle rekor seviyede sıcaklığa ulaştı. Bölgede sıcaklıklar bu yıl dördüncü kez 49 dereceye çıktı.

California'nın tarım bölgesi Central Valley'de sıcaklık 44 dereceye ulaştı, bu sıcaklık bölgede bugüne kadar görülen en yüksek seviyeden yalnızca bir derece düşük.

Ulusal Hava Servisi, dün öğleden sonra Las Vegas'ın da bu zamana kadar bölgede kaydedilen en yüksek sıcaklık olan 47 dereceye ulaştığını açıkladı.

İTFAİYECİLER SICAK HAVA SEBEBİYLE YANGINLARI SÖNDÜRMEKTE ZORLANIYOR

BBC'nin haberine göre, bölgedeki birçok orman yangınıyla mücadele eden itfaiyeciler, havanın kuru olduğunu ve alevleri söndürmek için uçaklar tarafından atılan suyun çoğunun yere ulaşmadan buharlaştığını söyledi.

Kanada da aşırı sıcaklar için hazırlanıyor. British Columbia'daki Lytton köyünde sıcaklığın 49,6 dereceye ulaştığı ve ülkenin kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu kırdığı belirtildi.

Sıcak hava dalgası, ani ölümler ve ısıya bağlı hastalıklar nedeniyle hastane ziyaretlerinde artışlara sebep oldu.

Uzmanlar, iklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları gibi hava olaylarının sıklığının artmasının beklendiğini söylüyor.