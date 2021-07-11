ABD'den çarpıcı Rusya itirafı: Savaşa hazır değiliz

"OLASI BİR SAVAŞA HAZIR DEĞİLİZ"

The Hill internet sitesine konuşan eski ABD istihbarat subayı Rebecca Koffler, ABD hükümetinin Rusya ile olası bir savaşa hazır olmadığını belirterek, Putin'in buna olan inancının Washington'u daha da zor bir duruma soktuğunu söyledi.

Koffler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Üçüncü Dünya Savaşı çıkması durumunda Batılı ülkeler kaybedeceklerini biliyorlar" ifadelerine atıfta bulunarak, "Rus liderin güveni, Moskova'nın Washington'la kendi belirleyeceği koşullarda savaşabileceği ve savaşı kazanabileceğine olan inancından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.