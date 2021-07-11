BM Raportörü: İsrail yerleşimleri savaş suçu

Birleşmiş Milletler
(BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk
, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin savaş suçu olduğunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi
'nin Cenevre'deki oturumunda konuşan Lynk, İsrail yerleşimlerinin "işgalci gücün kendi sivil nüfusunu işgal ettiği bölgeye transfer edemeyeceği" yönündeki yasağın ihlali olduğunu belirtti. Lynk, uluslararası toplumun 1998 yılında Roma Statüsü'nü kabul ettiği sırada bu edimi bir savaş suçu olarak kabul ettiğini hatırlattı. "İsrail açısından bu yerleşimler iki amaca hizmet ediyor" diyen Lynk "Biri işgal edilmiş toprak parçasının sürekli olarak İsrail kontrolünde kalması. İkinci amaç da gerçek bir Filistin devletinin asla kurulmamasının güvence altına alınması" ifadelerini kullandı.