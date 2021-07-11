Bulgaristan’da seçim!

4 Nisan 2021'deki seçim sonucu hükümet kurulamaması nedeniyle alınan erken seçim kararı kapsamında düzenlenen parlamento seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 07.00'da başladı. Seçmenler, ülkede 13 bin, yurt dışında ise 748 seçim merkezinde oy kullanıyor.

Seçimde, 23 parti ve koalisyonun gösterdiği yaklaşık 5 bin 81 aday yarışıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunan seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanıyor.

ANKET SONUÇLARI

Seçim öncesi yapılan anketler, 6 parti ve koalisyonun parlamentoya girebileceğini gösteriyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, sabah erken saatlerde oyunu Kırcaali şehrinde kullandı.

Karadayı, sandık başında yaptığı açıklamada, "Son 12 yıldır Bulgaristan'da devletçilikte, demokraside kriz yaşanırken, insan hakları alanında geri adımlar atılıyor. Siyaset, artık normalleşmeye ihtiyaç duyuyor." dedi.

Oy verme işlemi saat 20.00'da tamamlanacak ve Merkez Seçim Komisyonu kararıyla bu süre en fazla bir saat uzatılabilecek.

4 Nisan 2021'de yapılan seçimin ardından hükümetin kurulamadığı ülkede, parlamento feshedilerek erken seçim kararı alınmıştı.