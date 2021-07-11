Dünyayı sarsan suikast! Haiti Cumhurbaşkanı'nın eşi ilk defa konuştu: Kurşunlarla delik deşik ettiler...

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, öldürülmeden önce suikastçılar tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Haitili yetkililer, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti. Moise'nin 7 Temmuz'da öldürüldüğü saldırıda yaralanan eşi Martine Moise ise ABD'de tedavi gördüğü hastanede ilk defa açıklama yaptı.
ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE İŞKENCE GÖRMÜŞ
Soruşturmayı yürüten yargıçlardan Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti.
Destin, Moise'ye nasıl işkence edildiğine dair ayrıntıları paylaştı. Otopsi raporunda Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu belirtildi.
FIRST LADY İLK DEFA KONUŞTU
Saldırganların eşini kurşunlarla "delik deşik ettiğini" söyleyen Moise, saldırının çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ve tek bir kelime bile konuşamadıklarını belirtti.
Twitter hesabından bir ses kaydı paylaşan Moise, eşinin projelerine devam edeceğini açıkladı.
Haiti, Cumhurbaşkanı Moise'in öldürülmesinin ardından kilit önemdeki altyapısının korunması için yabancı ülkelerden askerlerini göndermeleri için yardım istedi.
BBC Türkçe'nin haberine göre; Haiti hükümeti bu talebini ABD ve Birleşmiş Milletler'e iletti; ancak ABD şu aşamada askeri yardım göndermeye niyetinin olmadığını açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.
Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı. Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.