Dünyayı sarsan suikast! Haiti Cumhurbaşkanı'nın eşi ilk defa konuştu: Kurşunlarla delik deşik ettiler...

FIRST LADY İLK DEFA KONUŞTU

Saldırganların eşini kurşunlarla "delik deşik ettiğini" söyleyen Moise, saldırının çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ve tek bir kelime bile konuşamadıklarını belirtti.

Twitter hesabından bir ses kaydı paylaşan Moise, eşinin projelerine devam edeceğini açıkladı.

Haiti, Cumhurbaşkanı Moise'in öldürülmesinin ardından kilit önemdeki altyapısının korunması için yabancı ülkelerden askerlerini göndermeleri için yardım istedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Haiti hükümeti bu talebini ABD ve Birleşmiş Milletler'e iletti; ancak ABD şu aşamada askeri yardım göndermeye niyetinin olmadığını açıkladı.