İngiltere Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

Bakan Raab, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında yaptığı yazılı açıklamada, kurbanları andıklarını ve soykırımdan kurtulanları onurlandırdıklarını belirterek, "İngiltere, (Bosna kasabı) Radovan Karadzic'in soykırım nedeniyle ömür boyu hapis cezasını çekebilmesi için hapishane hücresi sağlamayı kabul etti ve bu korkunç suçların cezasız kalmasına son vermede hayati rol oynamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Raab, ayrıca ülkesinin Batı Balkanlar'da uzlaşıyı destekleme konusunda devam eden taahhüdünü yineledi.

"Bosna Kasabı" olarak bilinen savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic'in 2019'da hüküm giydiği müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere Hollanda'dan İngiltere'ye nakledileceği bildirilmişti.

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 671'E YÜKSELECEK

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671'e yükselecek.