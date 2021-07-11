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Haberler Dünya Haberleri Milyonda bir meydana gelecek bir olay! Golf topuna havada yıldırım çarptı
Giriş Tarihi: 12.7.2021 00:22 Son Güncelleme: 12.7.2021 00:39

Milyonda bir meydana gelecek bir olay! Golf topuna havada yıldırım çarptı

İHA
Milyonda bir meydana gelecek bir olay! Golf topuna havada yıldırım çarptı

ABD’nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz perşembe günü fırtınalı bir havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı

ABD'nin Teksas eyaletinde Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı.

ABD'de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı. Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde, geçtiğimiz perşembe günü fırtınalı bir havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı. Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez'in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi.

Gomez olayın ardında yaptığı açıklamada, "Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi.

Milyonda bir meydana gelecek bir olay! Golf topuna havada yıldırım çarptı

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Milyonda bir meydana gelecek bir olay! Golf topuna havada yıldırım çarptı
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