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Giriş Tarihi: 11.7.2021 19:54

Süveyş Kanalı, tarihinin en yüksek gelirini elde etti

Süveyş Kanalı, tarihinin en yüksek gelirini elde etti

Mısır'daki Süveyş Kanalının, bu mali yılda tarihinin en yüksek yıllık gelirini elde ettiği belirtildi.

Mart ayında The Ever Given gemisinin kaza yapması sonucu 6 gün boyunca dünyanın gündeminden düşmeyen Süveyş Kanalının 2020-2021 mali yılında elde ettiği gelir açıklandı.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayında son bulan mali yıla ait gelirin 5.84 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 2019-2020 mali yılında 5.72 milyar dolarda kaldığını ifade etti.

Kanaldaki deniz trafiğinin 2021 başından itibaren önemli ölçüde iyileştiğini aktaran Rabi, kanaldan geçen yıllık gemi sayısının yüzde 2.3'lük artışla 9 bin 546'dan 9 bin 763'e yükseldiğini dile getirdi.

Dünya deniz ticaretinin yüzde 12'sinin karşılandığı Süveyş Kanalının, 2021'nin ilk yarısında elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemindeki 2.76 milyar dolara kıyasla yüzde 8.6'lık artışla 3 milyar dolara yükseldi.

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Süveyş Kanalı, tarihinin en yüksek gelirini elde etti
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