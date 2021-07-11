Trablus’ta Türk bayrağına destek gösterisi

Libya
'nın başkenti Trablus
'ta, ülkenin doğusundaki Tobruk
kentinde Türk bayrağını hedef alan provokasyonu kınayan gösteri düzenledi. Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Libya ve Türk bayrakları ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter
'i kınayarak "Savaş suçlusu Hafter'e hayır!" sloganları attı. Türk bayrağı taşıyan Libyalılardan Hüseyin el-Tuveyri, "Bugün, Türk bayrağına saldıranlara karşı Türk bayrağı taşıyoruz. Çünkü Türkiye
'nin, Libya'ya, Filistin
'e ve tüm ülkelere yönelik onurlu bir duruşu var." diye konuştu. Libya Devlet Yüksek Konseyi
(DYK) Başkanı Halid el-Mişri de Libya'da resmi anlaşmalar çerçevesinde bulunan Türk güçleri ile paralı askerlerin bir tutulamayacağını söyledi.