ABD'de korkunç cinayet: 24 yaşındaki Türk anneyi göz göre göre katletti

KURTULMAK İÇİN TAŞINMAYI PLANLIYORDU

Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios 2018'de saldırı ve hırsızlıkla suçlanmış ve 180 gün hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış. Ayrıca daha önce mahkeme, Yasemin Uyar ile temas kurmamasına ve öfke kontrolü dersleri almasına hükmetmiş. Lisede okurken tanıştığı ancak evlenmediği Tyler Rios'tan kurtulabilmek için eşyalarını toplayan ve hafta içinde taşınmayı planlayan Yasemin Uyar'ın babası Türkiye'de yaşıyor.