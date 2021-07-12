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Giriş Tarihi: 12.7.2021 08:56 Son Güncelleme: 12.7.2021 09:13

ABD'de korkunç cinayet: 24 yaşındaki Türk anneyi göz göre göre katletti

ABD'de korkunç cinayet: 24 yaşındaki Türk anneyi göz göre göre katletti

ABD'de cuma günü kaçırılan 24 yaşındaki Türk anne Yasemin Uyar'ın ormanda cansız bedeni bulundu. Polisin kaçırılma uyarısında bulunduğu Yasemin Uyar'ın eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü cesedinin ise ormana gömüldüğü ortaya çıktı...

ABD'de cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Yasemin Uyar'dan acı haber geldi. New Jersey'de polisin, cuma akşamı 'kaçırma uyarısı'nda bulunduğu ve milyonlarca Amerikalının takibe aldığı Türk anne Yasemin Uyar'ın (24) eski sevgilisi Tyler Rios tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ORMANDA BULUNDU

ABD New Jersey'de polis, cuma akşamı tüm cep telefonlarına geçtiği 'kaçırma uyarısı' ile milyonlarca Amerikalının takibe aldığı Türk anne Yasemin Uyar'ın (24) eski sevgilisi Tyler Rios tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tennessee'de ormanlık bir alanda gömdüğü cesedin yeri gösteren Rios'un sorgusu sürüyor.

TACİZLERİ HİÇ BİTMEDİ

Yasemin Uyar'ın annesi Karen Uyar cumartesi gecesi geç saatlerde kızının ölü bulunduğunu doğrularker, çiftin 2 yaşındaki oğulları Sebastian ise babasının yanında bulundu. Karen Uyar, alkol bağımlısı olan Tyler Rios'un bir eczanede kasiyerlik yapan kızını defalarca taciz ettiğini, pek çok uzaklaştırma emri olmasına ve daha önce tutuklanmasına rağmen tacizlerin hiç bitmediğini açıkladı.

Cinayetten 3 ay kadar önce, yasaklı olmasına rağmen Yasemin Uyar'ın evine giren Rios, olay yerine gelen polislerden gizlenmek için küçük Sebastian'ı da yanına alıp yatağın altına saklanmış.

KURTULMAK İÇİN TAŞINMAYI PLANLIYORDU

Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios 2018'de saldırı ve hırsızlıkla suçlanmış ve 180 gün hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış. Ayrıca daha önce mahkeme, Yasemin Uyar ile temas kurmamasına ve öfke kontrolü dersleri almasına hükmetmiş. Lisede okurken tanıştığı ancak evlenmediği Tyler Rios'tan kurtulabilmek için eşyalarını toplayan ve hafta içinde taşınmayı planlayan Yasemin Uyar'ın babası Türkiye'de yaşıyor.

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ABD'de korkunç cinayet: 24 yaşındaki Türk anneyi göz göre göre katletti
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