ABD’de korkunç cinayet! Instagram canlı yayınında başından vuruldu!

Rivera'nın uğradığı saldırı karşısında şoke olan arkadaşı, çığlıklar atarak durumu anlamaya çalıştı.

Canlı yayında cinayet! ABD'li rapçi Instagram canlı yayınında öldürüldü... Dehşet anları kamerada

ABD polisi tarafından yapılan açıklamada, genç rapçinin öldüğü belirlendi. Hawthorne Polis Departmanı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, genç rapçinin planlı bir şekilde takip edildiği ve cinayetin de bir çete tarafından işlendiği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

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