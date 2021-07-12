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Giriş Tarihi: 12.7.2021 13:38 Son Güncelleme: 12.7.2021 13:53

Belarus’ta korku dolu anlar kamerada! Ani fırtına panayırı böyle vurdu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Belarus’ta korku dolu anlar kamerada! Ani fırtına panayırı böyle vurdu

Belarus’ta bir panayırda çıkan ani rüzgar, korkunç anlara neden oldu. Çocukların eğlenmesi için kurulan bir panayırda yer alan şişme oyun platformları, bağlı oldukları yerden kurtuldu. Üzerinde çocukların oynadığı platform, rüzgarın etkisiyle metrelerce yükseğe havalandı. Olay yerinde bulunan çocuklar yaralanırken, yaşanan korku dolu anlarsa anbean kameralara yansıdı.

İzleyenlerde panik yaratan anlar, Belarus'ta kaydedildi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Alexandria kasabasında kurulan bir panayırda çıkan ani fırtına, az kalsın ölümle sonuçlanıyordu.

ÇOCUKLARIN OYNADIĞI PLATFORM HAVADA SAVRULDU

Kasabada düzenlenen eğlenceler kapsamında kurulan panayırda, çocukların eğlenmesi için şişme trambolinler kuruldu.

Ejderha şeklindeki trambolinlerde oyun oynayan çocukların hayatı, çıkan ani rüzgar nedeniyle tehlikeye girdi.

Yere sağlam bir şekilde tutturulmadıkları düşünülen şişme platformlar, üzerinde çocuklar varken bir anda havaya savruldu. Üzerinde bulunan çocuklar yere savrulurken, havalanan trambolinler yaklaşık 10 metre yükseklikte taklalar attı.

Yakınlarda kurulan çadırların üzerine çarpan, yerde duran insanların üzerine yığılan oyun platformları, panayırda korku dolu anlara neden oldu.

Civarda bulunan askerler, olay nedeniyle yaralanan dört çocuk ve üç yetişkinin yardımına koştu.

Görgü tanıkları, olayın çok çabuk olduğunu söyledi. Yerel basına konuşan tanıklar, "Korkunç bir manzaraydı. Trambolinin üzerindeki çocuklar çığlıklar atıp ağlıyordu. Birkaç çocuğun savrularak yere düştüğünü gördük. Neyse ki ambulanslar hızlıca olay yerine geldi" diyerek korku dolu anları paylaştı.

Panayırda korku dolu anlar kamerada! Fırtına, platformu böyle uçurdu | Video

Endişe veren olayda, şans eseri ölen olmadı.

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Belarus’ta korku dolu anlar kamerada! Ani fırtına panayırı böyle vurdu
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