Belarus’ta korku dolu anlar kamerada! Ani fırtına panayırı böyle vurdu

Görgü tanıkları, olayın çok çabuk olduğunu söyledi. Yerel basına konuşan tanıklar, "Korkunç bir manzaraydı. Trambolinin üzerindeki çocuklar çığlıklar atıp ağlıyordu. Birkaç çocuğun savrularak yere düştüğünü gördük. Neyse ki ambulanslar hızlıca olay yerine geldi" diyerek korku dolu anları paylaştı.

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Endişe veren olayda, şans eseri ölen olmadı.