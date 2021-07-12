Dünya dışı yaşama ev sahipliği yapabilirler! Yeni araştırmanın sonuçları açıklandı

Gök bilimciler, bir gezegenin yıldızına uzaklığının, yaşam için elverişli olup olmadığına işaret ettiğini düşünüyor. Yıldızına konumu bakımından Goldilocks Bölgesi'nde bulunan bir gezegenin yüzeyinde, sıvı halde su bulunabileceği varsayılıyor.

Bitkiler ve hayvanlar gibi kompleks yaşam formları için oksijenin kritik öneme sahip olduğu biliniyor. Dünya'nın 23 derece olan eksen eğikliğinin mevsimlerin oluşmasında da belirgin etkisi bulunuyor.