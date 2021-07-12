Güney Afrika’da şiddetli protestolar devam ediyor! Yağmalama başladı

Kentin Müslüman nüfusa da ev sahipliği yapan Mayville bölgesinde bir caminin kundaklandığı öne sürüldü. Pietermaritzburg kentinde ise Brookside isimli alışveriş merkezi yağmalandıktan sonra ateşe verildi.

KwaZulu Natal'ın ana arterlerinden R74 otoyolu da isyancılar tarafından kurulan barikatlarla trafiğe kapatıldı.

Güney Afrika'da Zuma'nın hapsedilmesi sonrası başlayan ayaklanma 4'üncü gününde | Video

Güney Afrika'nın en büyük kenti ve finans merkezi Johannesburg'un şehir merkezinde birçok mağaza ve iş yeri ile Soweto bölgesindeki bir alışveriş merkezi yağmacıların saldırısına uğradı.