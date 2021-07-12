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Giriş Tarihi: 12.7.2021 09:18

İsrail’den flaş Filistin mesajı!

AA
İsrail’den flaş Filistin mesajı!

İşgalci İsrail kuvvetlerinin geçtiğimiz aylarda Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği katliamın izleri hala silinmedi. Gazze Şeridi’nde yapılan saldırıların ardından geçtiğimiz günlerde yönetim kadrosunda da değişikliklerin yaşandığı ülkede, meclis tarafından seçilen yeni cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Herzog, iki ülke arasında barış çağrısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Temmuz'da yemin ederek resmen göreve başlayan Herzog'u telefonla arayarak tebrik etti.

KALICI BARIŞ VURGUSU

Herzog, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Filistin Devlet Başkanı Abbas'la konuştum ve önceki İsrail cumhurbaşkanlarının yaptığı gibi Filistinliler ile İsrailliler arasında diyaloğun yeniden başlamasını ve sürdürülmesini planladığımı kendisine ilettim." ifadesini kullandı.

Herzog, diyaloğun ilişkilerin geliştirilmesini ve iki halk arasında barışın sağlanmasına yardımcı olmasını umut ettiğini kaydetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Herzog'la görüşmesinde Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te kalıcı barışın sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı. Abbas, kapsamlı ve adil barışın tesisi için gerekli koşulları oluşturacak pratik adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu, daha önceki haberinde, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması için bir talep listesi hazırladığını iddia etmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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İsrail’den flaş Filistin mesajı!
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