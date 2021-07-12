İsrail’den flaş Filistin mesajı!

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Temmuz'da yemin ederek resmen göreve başlayan Herzog'u telefonla arayarak tebrik etti.

KALICI BARIŞ VURGUSU

Herzog, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Filistin Devlet Başkanı Abbas'la konuştum ve önceki İsrail cumhurbaşkanlarının yaptığı gibi Filistinliler ile İsrailliler arasında diyaloğun yeniden başlamasını ve sürdürülmesini planladığımı kendisine ilettim." ifadesini kullandı.