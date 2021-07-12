İtalya'da son 24 saatte 888 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı dalgalı seyrediyor.

888 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 73 bin 571 koronavirüs testi yapıldığı ve 888 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 272 bin 163'e ulaştığı kaydedildi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 788'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 529 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 40 bin 423 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 3 kişi azalarak, 158'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 57 milyon 860 bin 27 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 24 milyon 15 bin 200 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.