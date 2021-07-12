Japonya'daki heyelanın 10'uncu gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

KAYIP SAYISI 18

Kentte kayıp sayısının 18 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın yaşandığı bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan yaklaşık 1700 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

Kyodo'nun haberine göre Şizuoka Valisi Kawakatsu Heita, kayıpların bulunması ve tahliye edilenlerin normal hayata dönmeleri için var güçleriyle çabaladıklarını açıkladı.