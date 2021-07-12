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Giriş Tarihi: 12.7.2021 11:34 Son Güncelleme: 12.7.2021 11:46

Küba’da Devlet Başkanı’na tepki büyüyor! Rejim karşıtları sokağa döküldü...

AA
Küba’da Devlet Başkanı’na tepki büyüyor! Rejim karşıtları sokağa döküldü...

Yaşadığı ekonomik darboğazın koronavirüs pandemisinde giderek kötüleştiği Küba’da halk, büyük protesto gösterilerine imza atıyor. Salgın süresince dışarıdan yardım almayı reddederek ihtiyaç ve ilaç kıtlığı yaşanmasına neden olan Miguel Diaz-Canel yönetimine tepki gösteren halk, sokakları adeta savaş alanına çevirdi.

Karayip ülkesi Küba'da yüzlerce kişi, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Havana'ya 33 kilometre mesafede yer alan San Antonio de los Banos kasabası ile ülkenin farklı bölgelerinde, sokaklara çıkan yüzlerce kişi hükümet karşıtı gösteri yaptı.

ÖZGÜRLÜK İSTEYEN HALK SOKAKLARDA

Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük", "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tepki gösterdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericiler tepkilerini, "Özgürlük, korkmuyoruz" şeklinde dile getirirken, bazı bölgelerde ise yağma olaylarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenen Diaz Canel, halkı Küba devrimlerine sahip çıkmaya çağırarak, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, ABD yönetimini pandemi döneminde Küba'da siyasi istikrarsızlık çıkarmakla, abluka uygulayarak ekonomiyi altüst etmekle suçladı.

Diaz Canel, son zamanlarda hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede ilaç ve elektrik sıkıntısı yaşandığını kabul ederek, mevcut durumda evde kalmanın daha doğru olacağını belirtti.

Salgın sonrasında ekonomisi iyice kötüleşen Küba'da halk, ilaç kıtlığı ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntı çekiyor.

Görgü tanıkları, ülkede Ağustos 1994'ten bu yana en büyük protesto gösterisinin yapıldığını ifade ediyor.

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Küba’da Devlet Başkanı’na tepki büyüyor! Rejim karşıtları sokağa döküldü...
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