Küba’da Devlet Başkanı’na tepki büyüyor! Rejim karşıtları sokağa döküldü...

Karayip ülkesi Küba'da yüzlerce kişi, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Havana'ya 33 kilometre mesafede yer alan San Antonio de los Banos kasabası ile ülkenin farklı bölgelerinde, sokaklara çıkan yüzlerce kişi hükümet karşıtı gösteri yaptı.