O görüntüler pes dedirtti! Atlayış yapan İngiliz askerin korkunç kazası

Tatbikat kapsamında özel tim mensubu bir İngiliz asker, yaklaşık 4 bin 500 metre yükseklikten atladı. HALO olarak bilinen ve oldukça alçakta paraşüt açmayı gerektiren yüksek irtifa atlayışını yapan İngiliz asker, havada bir sorunla karşılaştı.

Paraşütünü açmak için hamlede bulunan asker, yaşanan teknik kaza nedeniyle başarısız oldu.