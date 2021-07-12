O görüntüler pes dedirtti! Atlayış yapan İngiliz askerin korkunç kazası

ABD'de bir askerin başına gelen kaza, görenleri şoke etti. Olay, ülkenin Florida eyaletinde bulunan Atascadero kentinde gerçekleşti.
4 BİN 500 METREDEN YERE ÇAKILDI
Bölgede görev yapan İngiliz Özel Kuvvetler Timi, yaptığı tatbikatta yüksek irtifa atlayışı gerçekleştirdi.
Tatbikat kapsamında özel tim mensubu bir İngiliz asker, yaklaşık 4 bin 500 metre yükseklikten atladı. HALO olarak bilinen ve oldukça alçakta paraşüt açmayı gerektiren yüksek irtifa atlayışını yapan İngiliz asker, havada bir sorunla karşılaştı.
Paraşütünü açmak için hamlede bulunan asker, yaşanan teknik kaza nedeniyle başarısız oldu.
Açılmayan paraşüt nedeniyle havada kontrolünü kaybeden asker, altındaki bölgede bulunan bir eve çakıldı.
Yaşadığı çarpmanın etkisiyle evin çatısında büyük bir delik oluşturan asker, mutfağa çakıldı.