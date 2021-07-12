Sağlık durumu merak ediliyordu... Vatikan'dan Papa açıklaması

Vatikan, 4 Temmuz'da sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in durumu hakkında açıklama yaptı.

BİRKAÇ GÜN DAHA HASTANEDE KALACAK

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın ameliyatının ardından ilaç tedavisi ve rehabilitasyon için birkaç gün daha hastanede kalacağını söyledi. "Papa Francis rahat bir gün geçirdi ve ameliyat sonrası sürecini tamamladı" ifadelerini kullanan Bruni, Papa'nın hastane balkonundan Pazar duasını yapmadan önce hastanedeki kanser hastası çocukları ziyaret ettiğini kaydetti.