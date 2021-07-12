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Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:31

Sağlık durumu merak ediliyordu... Vatikan'dan Papa açıklaması

İHA
Sağlık durumu merak ediliyordu... Vatikan'dan Papa açıklaması

Geçtiğimiz günlerde kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenoz nedeniyle ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, ameliyat olan Papa Francis’in tedavisinin sürdüğü ve birkaç gün daha hastanede kalacağı belirtildi.

Vatikan, 4 Temmuz'da sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in durumu hakkında açıklama yaptı.

BİRKAÇ GÜN DAHA HASTANEDE KALACAK

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın ameliyatının ardından ilaç tedavisi ve rehabilitasyon için birkaç gün daha hastanede kalacağını söyledi. "Papa Francis rahat bir gün geçirdi ve ameliyat sonrası sürecini tamamladı" ifadelerini kullanan Bruni, Papa'nın hastane balkonundan Pazar duasını yapmadan önce hastanedeki kanser hastası çocukları ziyaret ettiğini kaydetti.

Bruni, Papa'nın duanın ardından diğer hastaları ve sağlık personelini de ziyaret ettiğini söyledi.

Ameliyat sonrası ilk kez görülen Papa, Pazar duasını ameliyat olduğu Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin balkonundan yapmıştı. Konuşma sırasında yaklaşık 10 dakika ayakta kalan Papa'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

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Sağlık durumu merak ediliyordu... Vatikan'dan Papa açıklaması
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