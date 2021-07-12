Selfie çekerlerken üstlerine yıldırım düştü, 11 kişi hayatını kaybetti

Olay geçtiğimiz pazar günü Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bulunan Amer Kalesi'nde yaşandı. Yetkililer kaledeki bir gözetleme kulesinde 27 kişinin olduğunu, yıldırım düşmesi sonucu 11 insanın öldüğünü, bazılarının ise panik içinde kuleden atlayıp yaralandığını söyledi.
Rajasthan'da pazar günü fırtına meydana geldi. Yetkililer kalede yaşanan üzücü olay dışında, aynı gün içinde 9 kişinin daha yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü bildirdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, "Rajasthan'ın bazı yerlerinde yıldırım düşmesi sonucu birçok insan hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın ölümü bizi derinden üzdü. Ölenlerin ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum" dedi. Rajasthan Başkanı Ashok Gehlot ölen kişilerin ailelerine 500 bin rupi yardım edileceği sözü verdi.
Hindistan'da, Haziran'dan Eylül'e kadar muson ikliminin etkileri sürüyor. Hindistan Meteoroloji Dairesi'ne göre bugün şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji dairesinin verileri yıldırım çarpmalarından kaynaklanan ölümlerin 1960'lardan bu yana ikiye katlandığını gösteriyor.