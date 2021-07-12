Selfie çekerlerken üstlerine yıldırım düştü, 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, "Rajasthan'ın bazı yerlerinde yıldırım düşmesi sonucu birçok insan hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın ölümü bizi derinden üzdü. Ölenlerin ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum" dedi. Rajasthan Başkanı Ashok Gehlot ölen kişilerin ailelerine 500 bin rupi yardım edileceği sözü verdi.