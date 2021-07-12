Türkiye’nin adımları Yunanistan’ı panikletiyor

Yunanıstan medyası, Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını düzenli olarak okuyuculara aktarmaya devam ediyor. Son olarak Greek Reporter
sitesinde geniş bir analiz yayınlandı. "Almanya
, Ege'de AB'nin müttefiki Yunanistan yerine Türkiye'yi destekliyor" başlıklı haberde Atina
yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın donanma cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izlediği belirtildi. Alman
hükümetinin, Türkiye'ye verdiği destekten Yunanistan'ın duyduğu rahatsızlığa, son denizaltı satışı da örnek gösterildi.
Yunan Bakan'a tepki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos
'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Yunanistan provokatif, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz tavrını sürdürmektedir" dedi.
'Erdoğan önemli bir lider'
YUNANISTAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir faktör olduğunu söyleyerek "Hayatında çok şeyi başarmış biri" ifadesini kullandı.