Yunan medyasında Türkiye paniği! Almanya'dan Atina'ya soğuk duş...

Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarıyla ordusunu daha da güçlendirmesi Yunan medyasının da gündeminde. Greek Reporter haberinde Yunanistan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın donanma cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izlediğini belirtti.
Yunanistan medyası, Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını düzenli olarak okuyuculara aktarmaya devam ediyor. Son olarak Greek Reporter sitesinde geniş bir analiz yayınlandı. "Almanya, Ege'de AB'nin müttefiki Yunanistan yerine Türkiye'yi destekliyor" başlıklı haberde Atina yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın donanma cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izlediği belirtildi. Alman hükümetinin, Türkiye'ye verdiği destekten Yunanistan'ın duyduğu rahatsızlığa, son denizaltı satışı da örnek gösterildi.
ALMANYA'DAN YUNANİSTAN'A SOĞUK DUŞ
Yunanistan, Haziran ayında Alman makamlarından Türkiye'ye yönelik denizaltı satışının durdurulmasını istedi. Ancak bu talebi Berlin yönetimi reddetti.
Greek Reporter, Türkiye'nin Almanya'dan aldığı U-214 denizaltılarıyla sahada attığı kritik adıma da dikkat çekti; Atina'nın Türkiye'nin denizaltı gücünün artacağının farkında olduğunu belirtti. "Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın donanma cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izliyor" cümlesini kullandı.
Haberde, Almanya'nın hem göçmen sorunu hem de stratejik ve ekonomik nedenlerle Türkiye ile anlaşmazlıktan kaçındığına da değinildi .
"ATİNA, TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜN FARKINDA"
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, satışın durdurulamayacağını, hatta ertelenemeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ın talebini geri çevirdi.
Haberde Yunanistan'ın, AB'den Ankara'ya askeri ambargo taleplerine rağmen, Almanya'nın Türkiye'yi desteklemeye devam ettiği vurgulandı.
YUNAN BAKAN'A TEPKİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Yunanistan provokatif, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz tavrını sürdürmektedir" dedi.
'ERDOĞAN ÖNEMLİ BİR LİDER'
Yunaistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir faktör olduğunu söyleyerek "Hayatında çok şeyi başarmış biri" ifadesini kullandı.