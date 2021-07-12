Yunan medyasında Türkiye paniği! Almanya'dan Atina'ya soğuk duş...

Yunanistan medyası, Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını düzenli olarak okuyuculara aktarmaya devam ediyor. Son olarak Greek Reporter sitesinde geniş bir analiz yayınlandı. "Almanya, Ege'de AB'nin müttefiki Yunanistan yerine Türkiye'yi destekliyor" başlıklı haberde Atina yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın donanma cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izlediği belirtildi. Alman hükümetinin, Türkiye'ye verdiği destekten Yunanistan'ın duyduğu rahatsızlığa, son denizaltı satışı da örnek gösterildi.