ABD ve Kanada yanıyor

Kanada
'nın batı eyaletlerinde bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası, 300'e yakın orman yangınına sebep oldu. British Columbia Eyaleti Orman Yangınları Servisi
verilerine göre, eyaletin iç bölgelerindeki 297 farklı noktadaki orman yangını devam ediyor. Orman yangınları nedeniyle tehlike oluşan yerleşim birimleri için üç yeni tahliye uyarısı yayımlanırken yetkililer bölgeye destek itfaiye ekiplerinin gönderildiğini kaydetti. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ABD
'nin batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede çok sayıda orman yangınına yol açtı. Arizona
'da yangına müdahale uçağının düşmesi sonucu iki itfaiyeci yaşamını yitirdi. Las Vegas
'ta da 47,2 derece ile tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. DIŞ HABERLER