ABD'de Japon balığı uyarısı: Devasa boyutlara ulaşmıştı

EKOSİSTEME ZARAR VEREBİLİR

Akvaryumda beslenen Japon balıkları 5 santimetre uzunluğa kadar büyürken vahşi yaşama bırakılanların daha çok büyüdüğü, hızla ürediği ve baskın türe dönüşerek ekosisteme büyük ölçüde zarar verebileceği ifade edildi.

Burnsville'de Keller Gölü'nde yakalanan devasa Japon balığının fotoğrafları, kent yönetiminin sosyal medya hesabından paylaşıldı.