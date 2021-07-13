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Giriş Tarihi: 13.7.2021 15:25

ABD'de Japon balığı uyarısı: Devasa boyutlara ulaşmıştı

AA
ABD'de Japon balığı uyarısı: Devasa boyutlara ulaşmıştı

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir gölde devasa Japon balığına rastlanması üzerine, evcil hayvan sahiplerine uyarı yapıldı.

BBC'nin haberine göre, Burnsville şehri yetkilileri, Twitter'dan yaptıkları açıklamayla vatandaşları beslemek istemedikleri evcil balıklarını, göllere ve göletlere bırakmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, bu balıkların tortuya ve bitkilere zarar vererek şehirdeki su kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

EKOSİSTEME ZARAR VEREBİLİR

Akvaryumda beslenen Japon balıkları 5 santimetre uzunluğa kadar büyürken vahşi yaşama bırakılanların daha çok büyüdüğü, hızla ürediği ve baskın türe dönüşerek ekosisteme büyük ölçüde zarar verebileceği ifade edildi.

Burnsville'de Keller Gölü'nde yakalanan devasa Japon balığının fotoğrafları, kent yönetiminin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

GÖL VE GÖLETLERE BIRAKILMASI YASAK

Minnesota'da istilacı tür olarak kabul edilen Japon balıklarının, kamuya açık yerlerde göl ya da göletlere bırakılması yasak.

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ABD'de Japon balığı uyarısı: Devasa boyutlara ulaşmıştı
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