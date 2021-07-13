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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:04

ABD’de sıra dışı görüntüler! Havadan binlerce balık bırakıldı

İHA
ABD’de sıra dışı görüntüler! Havadan binlerce balık bırakıldı

ABD’de doğal yaşam yetkilileri, ekolojik sistemi dengede tutmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.  Ülkenin Utah eyaletinde, doğal hayatı desteklemek amacıyla havadan göllere binlerce balık bırakıldı.

ABD'nin Utah eyaletinde yaban hayatı yetkilileri, eyalet genelinde 200 yüksek rakımlı göle havadan balık bıraktı.

TEK UÇUŞTA 35 BİN BALIK

Göllere araç ve diğer yöntemlerle ulaşım sağlanamadığı için böyle bir yola başvurulurken, tek uçuşta 35 bin balık bırakılabiliyor.

Utah Yaban Hayatı Kaynakları Hizmeti tarafından balıkların göle bırakılmasına yönelik yapılan açıklamada, "Hava onların düşüşünü yavaşlatır ve yaprak gibi düşerler. Daha yavaş düşüş, balığın hayatta kalmasını sağlar. Balıklar daha büyük olsaydı, hayatta kalma oranı bu kadar yüksek olmazdı" denildi.

ABD’de göllere havadan binlerce balık bırakıldı | Video

Eyalette 1950'lerin ortalarından beri havadan balık bırakmada yönetimine başvurulduğu, hayatta kalma oranının yüzde 95 ila 99 arasında olduğu ifade edildi.

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ABD’de sıra dışı görüntüler! Havadan binlerce balık bırakıldı
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