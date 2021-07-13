ABD’de sıra dışı görüntüler! Havadan binlerce balık bırakıldı

Utah Yaban Hayatı Kaynakları Hizmeti tarafından balıkların göle bırakılmasına yönelik yapılan açıklamada, "Hava onların düşüşünü yavaşlatır ve yaprak gibi düşerler. Daha yavaş düşüş, balığın hayatta kalmasını sağlar. Balıklar daha büyük olsaydı, hayatta kalma oranı bu kadar yüksek olmazdı" denildi.

ABD’de göllere havadan binlerce balık bırakıldı | Video

Eyalette 1950'lerin ortalarından beri havadan balık bırakmada yönetimine başvurulduğu, hayatta kalma oranının yüzde 95 ila 99 arasında olduğu ifade edildi.