ABD’de şoke eden anlar! Timsah dolu nehre böyle atladı!

Olay sonrası basına konuşan Jennings, yaptığından pişman olduğunu vurgulayarak neden olduğu kaos tan dolayı özür diledi. "Trafikte beklemekten bunaldığım için bir an aklıma nehre atlamak geldi. Aşağıya baktığımda mesafe o kadar yüksek gelmedi. Ancak ayaklarım suya değdiği an 'Ben ne yaptım' diye düşünerek pişman oldum." ifadelerini kullanan Jennings, bunun hayatında verdiği en aptalca karar olduğunu söyledi.

ABD'de akılalmaz olay! Trafikten bunalınca 30 metrelik köprüden, timsah dolu nehre atladı! | Video

Jennings sözlerine, "Saatlerce suda sürüklendim ancak kıyıya yanaşamadım. Tüm bu süre boyunca o sulardan kurtulmak için dua ettim. Boğulmadığım ya da timsahlar tarafından yenmediğim için çok şanslıyım" şeklinde devam etti.