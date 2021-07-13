ABD’de şoke eden anlar! Timsah dolu nehre böyle atladı!

TRAFİKTEN BUNALINCA...
Yaşanan kaza sonrası her iki yön, saatlerce kapalı kaldı. Köprü üzerinde sıkışıp kalan ve trafikten bunalan bir adamın yaptığı şey ise, etrafındaki insanları şoke etti.
Arkadaşının arabasında oturmaktan sıkılan 26 yaşındaki Jimmy Ivan Jennings, bir anda koşmaya başlayarak metrelerce yükseklikten nehre atladı.
Timsahlarla dolu olmasıyla bilinen Atchafalaya Nehri'nin şiddetli sularına kendini bırakan Jennings'in atladığı anlar, etrafta bulunanlar tarafından kaydedildi.
"SAATLERCE DUA ETTİM"
Çamurlu suların arasından kaybolan Jennings için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 3 saat sonra kilometrelerce ötede bulunan Jennings, polis tarafından kamu düzenini bozma suçundan gözaltına alındı.
Olay sonrası basına konuşan Jennings, yaptığından pişman olduğunu vurgulayarak neden olduğu kaos tan dolayı özür diledi. "Trafikte beklemekten bunaldığım için bir an aklıma nehre atlamak geldi. Aşağıya baktığımda mesafe o kadar yüksek gelmedi. Ancak ayaklarım suya değdiği an 'Ben ne yaptım' diye düşünerek pişman oldum." ifadelerini kullanan Jennings, bunun hayatında verdiği en aptalca karar olduğunu söyledi.
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Jennings sözlerine, "Saatlerce suda sürüklendim ancak kıyıya yanaşamadım. Tüm bu süre boyunca o sulardan kurtulmak için dua ettim. Boğulmadığım ya da timsahlar tarafından yenmediğim için çok şanslıyım" şeklinde devam etti.