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Giriş Tarihi: 13.7.2021 11:41 Son Güncelleme: 13.7.2021 11:58

Dünya bu adamı konuşuyor! Tam 65 yıldır yıkanmıyor…

Dünya bu adamı konuşuyor! Tam 65 yıldır yıkanmıyor…

Dünya İran’da yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji’yi konuşuyor. 85 yaşındaki Amoo Hadji, herkesi şaşırtacak cinsten bir rekora imza attı. Yaşlı adam tam 65 yıldır banyo yapmıyor. Banyonun yanı sıra su ve sabunla hiçbir şekilde ilişki kurmuyor, traş olmuyor. Olayın sebebi ise duyanları oldukça şaşırtıyor.

İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji, herkesi şaşırtacak cinsten bir rekora imza attı. 65 yıldır yıkanmayan adam, su ve sabunla hiçbir şekilde ilkişki kurmuyor. Hijyenik olmayan bir çevrede kötü bir yaşam sürmeye devam ediyor. Vücudunu kir tabakası kaplayan adam 65 yıldır tıraş da olmuyor.

Dünya bu adamı konuşuyor! Tam 65 yıldır yıkanmıyor…

Hadji'nin tek özel zevki ise kendi gibi yeterinde kirli olan ve su borusundan yaptığı piposunu içmektir. Hadji, piposuyla hayvan gübresini içiyor.

Dünya bu adamı konuşuyor! Tam 65 yıldır yıkanmıyor…

65 yıldır banyo yapmamasının ardında ise herhangi bir tıbbi gereklilik ya da geçmişte yaşadığı bir travma bulunmuyor.

Dünya bu adamı konuşuyor! Tam 65 yıldır yıkanmıyor…

Yaşlı adam sadece tercih etmediği için banyo yapmaktan uzak duruyor. Eğer yıkanırsa hasta olacağını düşünüyor. Köyde Hadji ile birlikte yaşayanlar ise bu durumun aşk acısından sonra ortaya çıktığını ifade ediyorlar.

KAYNAK: MYNET

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Dünya bu adamı konuşuyor! Tam 65 yıldır yıkanmıyor…
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