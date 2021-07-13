Dünya bu adamı konuşuyor! Tam 65 yıldır yıkanmıyor…

Dünya İran’da yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji’yi konuşuyor. 85 yaşındaki Amoo Hadji, herkesi şaşırtacak cinsten bir rekora imza attı. Yaşlı adam tam 65 yıldır banyo yapmıyor. Banyonun yanı sıra su ve sabunla hiçbir şekilde ilişki kurmuyor, traş olmuyor. Olayın sebebi ise duyanları oldukça şaşırtıyor.

İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji, herkesi şaşırtacak cinsten bir rekora imza attı. 65 yıldır yıkanmayan adam, su ve sabunla hiçbir şekilde ilkişki kurmuyor. Hijyenik olmayan bir çevrede kötü bir yaşam sürmeye devam ediyor. Vücudunu kir tabakası kaplayan adam 65 yıldır tıraş da olmuyor.