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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Hindistan’da yıldırım faciası: 62 kişi öldü

Hindistan’da yıldırım faciası: 62 kişi öldü
Hindıstan'da son 24 saat içinde yıldırım çarpması sonucu en az 62 kişi hayatını kaybetti. Rajasthan eyaletinin başkenti Jaipur'da, tarihi Amber Kalesi yakınında yıldırım çarpması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Ölenlerin gözetleme kulesinde anı için 'selfie' çektirirken yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aynı eyaletin başka bir bölgesinde ise yıldırım çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Uttar Pradesh'de de yıldırım çarpması sonucu çoğunluğu çiftçi 42 kişi öldü. DIŞ HABERLER
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Hindistan’da yıldırım faciası: 62 kişi öldü
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