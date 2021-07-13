Irak'ta hastanede yangın faciası! Ölü sayısı 92'ye yükseldi

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Zikar'da Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 28 kişi daha hayatını kaybetti.
Son ölümlerle birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 92'ye çıktı. Daha önce ölü sayısının 64, yaralı sayısının da 50 olduğu aktarılmıştı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta da daha önce Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıkmıştı. Burada da 82 kişi hayatını kaybetmişti.
"BU OLAYA SEBEP OLANLAR CEZASIZ KALMAYACAK"
Irak'ın Nasıriye vilayetinde yer alan Zikar kentinde koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde dün çıkan yangına ilişkin Irak hükümetinden açıklama geldi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Başbakanlık Ofisi üzerinden yaptığı açıklamada, meydana gelen yangının bütün Iraklıların vicdanında derin bir yara izi bıraktığını kaydetti. İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangının soruşturulması için üst düzey bir komisyon oluşturduğunu belirten el-Kazımi, başlatılan soruşturmaya ait sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanacağını bildirerek, "Iraklıların hayatı ile oynananlar ve olaya sebep olanlar cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.
REFORM ÇAĞRISI
Dün meydana gelen olayın Irak devletinin idari yapısında bir hata olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çeken el-Kazımi, ülkenin idari yapısında kapsamlı reform yapılması gerektiğini ve bunun için en önemli yolun da idarenin siyasi egemenliğin etkisi altında kalmasına son vermek olduğunu kaydetti.