Irak'ta hastanede yangın faciası! Ölü sayısı 92'ye yükseldi

REFORM ÇAĞRISI

Dün meydana gelen olayın Irak devletinin idari yapısında bir hata olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çeken el-Kazımi, ülkenin idari yapısında kapsamlı reform yapılması gerektiğini ve bunun için en önemli yolun da idarenin siyasi egemenliğin etkisi altında kalmasına son vermek olduğunu kaydetti.