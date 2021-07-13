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Haberler Dünya Haberleri Jeff Flake kimdir? Biden’ın Ankara Büyükelçiliği adayı Jeff Flake kaç yaşında, mesleği nedir?
Giriş Tarihi: 14.7.2021 01:24 Son Güncelleme: 14.7.2021 01:24

Jeff Flake kimdir? Biden’ın Ankara Büyükelçiliği adayı Jeff Flake kaç yaşında, mesleği nedir?

Jeff Flake kimdir? Biden’ın Ankara Büyükelçiliği adayı Jeff Flake kaç yaşında, mesleği nedir?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday olarak gösterilen Jeff Flake ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Flake ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler Jeff Flake kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Jeff Flake kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? sorularının cevapları ve diğer tüm detaylar.

Jeff Flake kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? şeklindeki sorular, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Jeff Flake'i ABD Ankara Büyükleçiliğine aday göstermesi sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

JEFF FLAKE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NEDİR?

Jeff Flake biyografisi ve hayatına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Jeffrey Lane Flake (31 Aralık 1962), Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Arizona eski Senatörü'dür.

JEFF FLAKE HAYATI

Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.



Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı yendi. Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biriydi. Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle bilinir, ancak genellikle Trump'ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullanmıştır. Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.

KAYNAK: Vikipedia

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Jeff Flake kimdir? Biden’ın Ankara Büyükelçiliği adayı Jeff Flake kaç yaşında, mesleği nedir?
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