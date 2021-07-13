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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Küba’da halk sokakta 1994’ten beri en büyük protesto

Küba’da halk sokakta 1994’ten beri en büyük protesto
Karayıp ülkesi Küba'da yüzlerce kişi, kötüleşen ekonomik şartlar, pandemi ile mücadelenin yetersizliğine karşı ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti. Göstericiler, "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tepki gösterdi. Göstericiler çok sayıda dükkanı yağmaladı. Salgın sonrasında ekonomisi iyice kötüleşen Küba'da halk, ilaç kıtlığı ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntı çekiyor. Görgü tanıkları, ülkede Ağustos 1994'ten bu yana en büyük protesto gösterisinin yapıldığını ifade edildi.

AŞILAMADA YETERSİZLER
PROTESTOCULAR, aşılama kampanyasının hızlandırılması çağrısında da bulundu. Küba, Kovid-19 salgınının ilk dönemini daha hafif atlattı. Ancak Delta varyantının etkisiyle vaka sayısı artıyor. 11 milyonluk ülkede günlük vakalar 7 bine dayandı. Son 24 saatte 47 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı bin 500'ü geçti. Ülkede 1.7 milyon kişi aşılandı.
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Küba’da halk sokakta 1994’ten beri en büyük protesto
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